Prince of Persia The Lost Crown: Jordan Mechner è entusiasta del gioco

Prince of Persia The Lost Crown ha ricevuto un avallo importante, quello di Jordan Mechner, il papà della serie Prince of Persia, che sul suo blog si è detto entusiasta del gioco.

"Ho aspettato questo momento per così tanto tempo, non posso credere che sia finalmente arrivato! Il primo trailer del nuovo Prince of Persia: The Lost Crown di Ubisoft è stato presentato oggi al Summer Game Fest."

Mechner ha quindi sottolineato come siano passati più di dieci anni dall'uscita di un capitolo importante della serie per poi fornire alcune coordinate su Prince of Persia The Lost Crown che: "non è un sequel di The Sands of Time o della trilogia retro-2D, è un nuovo inizio. Non l'ho scritto io, né ho partecipato direttamente allo sviluppo, il che significa che avrò il piacere scoprirlo da giocatore."

Mechner ha anche speso delle parole d'elogio per il team di sviluppo, il team POP di Ubisoft Montepellier: "Li ho visti mettere cuore e passione in questo progetto per tre anni, dalla pre-progettazione alla beta, e non potrei essere più entusiasta. Questo è il gioco di Prince of Persia che desideravo da tanto tempo."

Per il resto vi ricordiamo che Prince of Persia The Lost Crown uscirà a gennaio 2024 su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Amazon Luna.