Capcom: lanciati su Steam i saldi per il 40° anniversario della compagnia

L'editore giapponese Capcom ha compiuto 40 anni e per festeggiare ha lanciato una tornata di saldi su Steam, con offerte legate a tutti i titoli del suo catalogo.

Il piatto forte dei saldi è sicuramente il Capcom 40th Anniversary Pack, che spendendo 49,80€, invece di 229,90€, permette di portarsi a casa moltissimi giochi: Dragon's Dogma: Dark Arisen, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, Resident Evil, Monster Hunter: World, Mega Man Legacy Collection, Devil May Cry HD Collection, Okami HD, Onimusha: Warlords, Capcom Beat'Em Up Bundle e Strider.

Considerando che molti dei titoli inclusi nel pacchetto sono raccolte, si tratta di un bel po' di giochi.

Le offerte sono comunque moltissime. Ad esempio è possibile acquistare un bundle con le due raccolte Capcom Arcade Stadium per 29,76€, Devil May Cry 5 per 15,99€, l'edizione completa di Resident Evil Village per 39,99€ o il gioco base per 19,99€, il remake di Resident Evil 2 per 12,49€, quello di Resident Evil 3 per 9,99€ e tanti altri ancora.

Se vi interessa, date uno sguardo a offerte e sconti andando sulla pagina ufficiale dei saldi di Capcom per il suo quarantesimo anniversario su Steam.