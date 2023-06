Prince of Persia The Lost Crown, Vediamo le prime immagini

Oltre al primo trailer, Ubisoft ha pubblicato anche alcune immagini di Prince of Persia The Lost Crown, gioco annunciato a sorpresa in apertura del Summer Game Fest 2023, che segna il ritorno dell'amatissima serie, pur con un aspetto e un protagonista completamente nuovi.

Prince of Persia The Lost Crown sembra mescolare diversi generi, riprendendo l'impostazione dei primi Prince of Persia, ma calandola in un contesto molto più dinamico. Per adesso i dettagli in merito sono scarsi, ma Ubisoft ha promesso che svelerà di più durante Ubisoft Forward, il suo evento di presentazione che si terrà il 12 giugno 2023 alle ore 19:00. Durante lo stesso vedremo anche Avatar: Frontiers of Pandora e Assassin's Creed Mirage.

La breve descrizione ufficiale di Prince of Persia The Lost Crown recita: "Impersona Sargon, un possente guerriero persiano, in un platform d'azione e avventura dove potrai manipolare i confini del tempo e dello spazio."