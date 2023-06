Final Fantasy 7 Ever Crisis: vediamo le nuove immagini

In occasione del Summer Game Fest 2023 Square Enix è tornata a mostrare Final Fantasy 7 Ever Crisis, atteso progetto mobile che dovrebbe in un certo senso riunire tutti i giochi legati a Final Fantasy VII. Oltre al trailer, ha pubblicato anche alcune immagini, che potete vedere qui di seguito:

Come potete vedere, le immagini ribadiscono la natura multipla di Final Fantasy VII Ever Crisis, che appare essere una grande celebrazione dell'universo del Final Fantasy più amato di sempre.

Sostanzialmente Square Enix ha preso Final Fantasy VII, Final Fantasy VII: Advent Children, Before Crisis: Final Fantasy VII, Crisis Core: Final Fantasy VII e Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII e li ha compressi in un solo titolo, che sarà aggiornato con grande regolarità. Non è ancora chiaro quale sarà il sistema di monetizzazione, che in questi casi fa tutta la differenza del mondo. Attualmente ci si può pre-registrare per partecipare alla beta.

Final Fantasy VII Ever Crisis è in sviluppo per sistemi iOS e Android.