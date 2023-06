Final Fantasy 16 è il gioco più atteso su Famitsu, seguito da Pikmin 4

Uscito ormai The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy 16 ha finalmente la possibilità di prendersi in pianta stabile la prima posizione della classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu, anche se deve iniziare a guardarsi da Pikmin 4, che avanza in seconda posizione.

Considerando l'uscita fissata per il 22 giugno, si tratta ormai della conclusione del periodo in vetta a questa particolare classifica per il gioco Square Enix, che può comunque godersi un'altra settimana al vertice:

[PS5] Final Fantasy XVI - 1,007 voti [NSW] Pikmin 4 - 758 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 525 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 286 voti [PS5] Pragmata - 260 voti [NSW] Atelier Marie Remake - 233 voti [NSW] Master Detective Archives: Rain Code - 225 voti [NSW] Ys X - 209 voti [PS5] Tekken 8 - 207 voti [NSW] Ghost Trick - 196 voti [PS5] Armored Core VI - 191 voti [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation - 182 voti [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 180 voti [PS4] Like a Dragon 8 - 159 voti [NSW] Ushiro - 133 voti [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 127 voti [NSW] Baten Kaitos I & II HD Remaster - 124 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam - 122 voti [PS5] Ys X - 117 voti [NSW] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars - 111 voti [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 103 voti [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - 95 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink - 90 voti [NSW] Super Bomberman R 2 - 87 voti [NSW] Tokyo Xanadu X+ - 85 voti [PS4] Ys X - 80 voti [NSW] Front Mission 2nd: Remake - 74 voti [PS5] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 66 voti [PS4] Crymachina - 64 voti [NSW] Hogwarts Legacy - 60 voti

Come sempre, si tratta di un sondaggio eseguito su un campione molto ristretto, ma può essere considerato indicativo dei gusti imperanti nel mercato giapponese, dunque risulta interessante.

Da notare peraltro come, dopo anni di dominio di Nintendo Switch, i giochi PlayStation ricomincino a occupare la parte alta della classifica con anche Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon 8 e Pragmata, mentre Pikmin 4 è probabilmente pronto ad occupare la prima posizione dalla prossima settimana.