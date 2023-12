The Finals, il free-to-play di Embark Studios, è finalmente disponibile!

Come annunciato durante i The Game Awards, The Finals è finalmente disponibile per il download su PC, PlayStation e Xbox. Questo significa che proprio ora, esattamente in questo momento, potrete scaricarlo sui vostri hard disk e iniziarci a giocare. Il gioco reggerà all'impatto di questa potenziale mole di curiosi? Gli sviluppatori ci hanno assicurato di sì ma con i giochi competitivi, specialmente quelli free-to-play, le prime ore sono sempre e inevitabilmente le più critiche. Incrociamo le dita e stiamo a vedere.

Sempre in gioco

The Finals: il gioco Embark corre su Unreal Engine 5

Se per The Finals riempire i server i primi giorni non sarà certo un problema, più difficile sarà convincere gli utenti a restare anche dopo le prime elettrizzanti settimane. Per vincere questa sfida, il gioco degli Embark Studios ha un asso nella manica mica da poco: The Finals è maledettamente divertente. Si spara bene, le diverse classi sono sempre più equilibrate, ma la cosa migliore di tutte è che in questo gioco si ha quasi sempre la possibilità di rimontare. In The Finals sono più le volte in cui si cerca si strappare il primo posto allo scadere del tempo, di quelle in cui a metà partita già sai di non avere più possibilità. Per arrivare a questo bilanciamento, gli sviluppatori hanno lavorato di cesello per tarare ogni valore numerico, in modo da tenere le diverse squadre sempre in partita ed evitare così anche eventuali e fastidiosi disconnessioni premature.

Per chi ancora non lo sapesse, lo scopo di The Finals è rubare è riscuotere delle casse piene di soldi. L'incasso richiede del tempo quindi il gruzzolo va protetto dalle altre squadre. Non è poi così diverso da quanto già visto e giocato in altri giochi, o nei più recenti giochi alla Escape from Tarkov. La differenza qui è data principalmente dal setting scelto, e dall'alto potere distruttivo delle armi che potranno letteralmente tirar giù interi palazzi. Embark del resto è composta prevalentemente da sviluppatori che hanno contribuito a creare, e a rendere grande, Battlefield. I livelli possono essere rasi al suolo, spostando la posizione di casse e punti di riscossa, e potranno anche cambiare dinamicamente in base ad eventi particolari e attraverso i fenomeni metereologici più estremi. Ogni partita è in fondo uguale, lo sport è il medesimo, ma quel che accadrà dipenderà da tanti fattori diversi e non tutti in mano ai partecipanti.