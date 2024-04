Stellar Blade e BIBI, un video musicale in collaborazione con l'artista coreana

Cantante, rapper, cantautrice e attrice , BIBI ha pubblicato nel 2022 il suo primo album, Lowlife Princess: Noir. Per quanto riguarda invece le sue esperienze interpretative, ha recitato nel film Hopeless e nella serie televisiva The Worst Evil.

Sony ha dato vita a una collaborazione speciale in vista del lancio di Stellar Blade , coinvolgendo l'artista coreana BIBI e realizzando il video musicale che potete vedere qui sotto, intitolato non a caso "Eve".

Meglio di NieR: Automata?

Il fatto di condividere una protagonista attraente e una produzione orientale ha portato diverse persone a paragonare Stellar Blade e NieR: Automata, sebbene in realtà i due giochi siano molto diversi.

Così, nel corso di un'intervista condotta insieme a Hyung-Tae Kim, Yoko Taro ha dichiarato che Stellar Blade è superiore per via della sua grafica di ultima generazione e non soltanto.