Perfect Dark su Xbox Series X|S e PC potrebbe essere un remake dell'originale

Il nuovo Perfect Dark in sviluppo presso The Initiative, in collaborazione con Crystal Dynamics, potrebbe essere un remake dell'originale da parte di Rare, stando a quanto riferito da un curriculum pubblicato su LinkedIn.

L'informazione è estremamente sintetica e potrebbe essere riportata in maniera fuorviante per eccessiva semplificazione, ma nel portfolio di Tyler Thornrock, un technical animator specializzato nell'animazione dei personaggi, tra i giochi in lavorazione troviamo anche "Perfect Dark (Remake)".

Il curriculum su LinkedIn di Tyler Thornock che ha fatto scaturire il rumor

Una tale denominazione potrebbe essere stata utilizzata semplicemente per distinguere il nuovo capitolo da quello vecchio, considerando che al momento hanno lo stesso nome.

D'altra parte, anche gli altri titoli nel curriculum sembrano tagliare corto per dare l'idea che si tratti di nuovi capitoli, vedendo BioShock 4 e Dragon Age 4 e considerando che nessuno dei due progetti dovrebbe chiamarsi esattamente in tale modo. Dunque l'idea è che Thornrock con questi titoli voglia semplicemente indicare il fatto che siano titoli nuovi e non hanno ancora un nome esteso ufficiale (o almeno non l'avevano nel momento in cui è stato scritto il curriculum).

In ogni caso, non è da escludere che il nuovo Perfect Dark possa essere un remake con variazioni applicate al contesto, visto che il primo teaser trailer sembrava introdurre una storia decisamente diversa, oppure tale termine sia stato usato a sproposito per intendere un reboot della serie.

Thornrock è peraltro un animatore dotato di notevole esperienza, avendo lavorato in precedenza come Lead Character Technical Animator presso Naughty Dog, team che nell'ambito delle animazioni può contare su notevoli talenti. Tra le ultime notizie emerse su Perfect Dark c'è il fatto che ora lo sviluppo sta procedendo "estremamente bene" secondo Crystal Dynamics, ma che è probabilmente ancora lontano e potrebbe arrivare dopo il nuovo Tomb Raider.