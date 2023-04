Tyler Rake 2, teaser trailer ufficiale per il film Netflix con Chris Hemsworth

Tyler Rake 2 è protagonista di uno spettacolare teaser trailer ufficiale, pubblicato da Netflix per fornire un'assaggio delle sequenze action che potremo ammirare nel nuovo film con Chris Hemsworth, disponibile sulla piattaforma streaming dal 16 giugno.

Annunciato nel settembre del 2021, Tyler Rake 2 vedrà il personaggio interpretato da Hemsworth, un mercenario apparentemente inarrestabile, affrontare una nuova, pericolosa missione dopo essere scampato alla morte per miracolo nel primo capitolo della saga.

Le sequenze del video descrivono anche in questo caso quello che si pone come una sorta di marchio di fabbrica per il progetto, nella fattispecie un lungo piano sequenza con una coreografia di combattimento davvero frenetica e di grande impatto.

Vediamo Rake apparentemente impegnato nell'estrazione di una ragazza mentre attorno ai due divampa una rivolta all'interno di un carcere, con prigionieri da una parte e agenti in tenuta antisommossa dall'altra che danno vita a uno scontro straordinariamente violento.

Diretto da Sam Hargrave, Tyler Rake 2 potrà contare sulla sceneggiatura di Joe Russo, uno dei registi di Avengers: Endgame, che insieme a suo fratello Anthony si è anche occupato di produrre il film.