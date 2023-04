Super Mario Bros. Il Film, cosa ne pensano gli italiani di Mario?

Super Mario Bros. Il Film è ormai nelle sale. Come saprete il protagonista Mario è un idraulico italiano che, insieme al fratello Luigi, lavora come idraulico negli Stati Uniti. Una giornalista di Kotaku ha deciso di andare in giro per New York alla ricerca di italiani a cui chiedere del personaggio. Cosa ne pensano di Mario i nostri connazionali? Si sentono rappresentati dal personaggio di Nintendo? Oppure è semplicemente pieno di stereotipi?

In generale, pare che non ci dispiaccia essere rappresentati da Mario, come potete vedere premendo il tasto play.

Il video di Kotaku nasce probabilmente in coda alla polemica per il doppiaggio del film, ossia per la scelta dell'attore Chris Pratt come voce di Mario. Secondo alcuni per doppiare Mario sarebbe stato giusto scegliere un attore italo americano. Altri pensano che si sarebbe dovuto usare Charles Martinet, il doppiatore dei videogiochi. Altri ancora ritengono che sia una pretesa assurda, anche perché l'accento italiano del personaggio nei videogiochi è già di suo esagerato e distorto.

Del resto la strana polemica non è nata in Italia ma negli Stati Uniti. Qui da noi è stato doppiato da un italiano, Claudio Santamaria, quindi non ci sono problemi in tal senso. Ma negli Stati Uniti quello dell'identità dell'attore è un tema molto sentito, che va oltre Super Mario Bros. Il Film.