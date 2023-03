Super Mario Bros. - Il film, abbiamo intervistato Claudio Santamaria, la voce di Mario

Martedì mattina di sole romano.

Ci troviamo là dove Via del Babbuino si spalanca su Piazza del Popolo, oggi gremita di gente e uniformi per il centenario dell'aeronautica militare. Proprio mentre le Frecce Tricolori squarciano il cielo, entriamo nello storico Hotel De Russie dove, al terzo piano, ci aspettano cinque minuti spaccati di intervista a Claudio Santamaria. L'attore romano, che non ha certo bisogno di presentazioni, è stato scelto come voce italiana di Super Mario Bros. - Il film, dal 5 aprile nelle sale, sorprendendo con una performance totalmente inaspettata. Per Santamaria una sfida tutta nuova: la sua voce è infatti di quelle profonde, fu il Batman di Christian Bale e quello caricaturale dei film LEGO. Mentre Mario, beh Mario è sempre euforico, con i suoi acuti pieni di entusiasmo ne è praticamente l'opposto.

Come è andata? Facciamocelo raccontare dal diretto interessato...

Cosa ne pensate? Andrete al cinema a vedere la pellicola nata dalla collaborazione di Nintendo e Illumination Entertainment?