Meet Your Maker si espanderà regolarmente con nuovi contenuti, sarà anche su PS Plus

Il 4 aprile 2023 saranno disponibili nuovi giochi PS Plus e uno di questi è Meet Your Maker, il nuovo gioco di Behaviour Interactive (Dead by Daylight). L'uscita del gioco, prevista anche per PC e Xbox, è solo l'inizio in quanto possiamo aspettarci tante novità pubblicate in modo regolare e perlopiù in modo gratuito.

Meet Your Maker è un gioco nel quale gli utenti creano una serie di labirinti e li condividono online. I percorsi saranno densi di trappole e nemici e potremo quindi affrontare tanti livelli generati da altri giocatori, sia da soli che in cooperativa con un amico.

Behaviour Interactive ha spiegato che dopo un paio di settimane pubblicherà in Meet Your Maker un nuovo Deco Pack, ovvero un insieme di contenuti che permetteranno di personalizzare i labirinti con elementi in stile sintetico e organico. Ci saranno "animazioni pulsanti" e "luci sinistre" che ci faranno credere di essere "dentro un organismo vivente".

A seguire, vi sarà un pacchetto di Mod e Potenziamenti che proporranno nuovi modi per applicare trappole e posizionare guardie, con più controlli e combinazioni per mettere in difficoltà gli altri giocatori. Chi ama affrontare i dungeon più che crearli potrà quindi godere di nuovi livelli e sorprese, proprio quando avranno imparato come funziona il gioco base.

A giugno 2023, invece, arriverà l'espansione Dreadshore. Includerà gratuitamente un nuovo ambiente/regione e un nuovo Deco Pack per cambiare graficamente i livelli. Ci saranno poi anche nuove armi, strumenti, trappole e nemici con abilità e mod uniche. Questi contenuti potranno sia essere acquistati oppure sbloccati semplicemente giocando. Inoltre, ci saranno nuovi elementi estetici in vendita.

Pare quindi che i veri contenuti di gioco potranno essere tutti sbloccati semplicemente giocando Meet Your Maker, almeno al momento, mentre alcuni contenuti puramente estetici saranno a pagamento. Si tratta di un approccio molto classico per un gioco "game as a service".

Infine, vi ricordiamo quali sono gli altri giochi PS Plus Essential di aprile 2023 su PS4 e PS5.