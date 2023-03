Diablo 4: la prossima presentazione in streaming dagli sviluppatori sarà in aprile

Blizzard ha annunciato che il prossimo livestream sullo sviluppo di Diablo 4 è previsto per il mese prossimo, ancora senza una data precisa ma previsto comunque per aprile 2023, in risposta a diverse richieste di informazioni al riguardo.

Si tratta di una nuova puntata nella serie di aggiornamenti diretti da parte degli sviluppatori, iniziata lo scorso febbraio e finora caratterizzata da una notevole quantità di informazioni fornite all'interno dei suoi episodi. Non sappiamo ancora di preciso i contenuti della puntata di aprile, ma probabilmente andrà più nel dettaglio per quanto riguarda aspetti di gameplay più avanzati, visto che ormai il gioco è piuttosto vicino al lancio.

Il direttore dello sviluppo, Adam Fletcher, ha risposto alle richieste dei fan confermando che il prossimo diario degli sviluppatori in livestream andrà in onda nel mese di aprile e che questo conterrà anche un "ospite speciale" non meglio identificato.



In base a quanto riferito anche nell'ultima puntata, sembra che il prossimo livestream contenga informazioni sulla progressione nel gioco e l'endgame di Diablo 4, dunque elementi di grande importanza per l'action RPG di Blizzard, recentemente protagonista di una sessione di beta che ha raccolto un notevole successo, come si conviene a una serie di questa portata.

Diablo 4 ha la data d'uscita fissata per il 6 giugno 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, a quanto pare c'è anche una Xbox Series X: Diablo 4 Edition in arrivo.