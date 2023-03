One Punch-Man: il cosplay di Tatsumaki di 墨墨 non ha bisogno dei poteri per piegarci

I fan di One Punch-Man sono in attesa della terza stagione dell'anime, per rivedere molti dei propri eroi preferiti. Una di questi è Tatsumaki, l'eroina con poteri psicocinetici. Ora, 墨墨 ci propone il proprio cosplay di Tatsumaki.

墨墨 ci propone un cosplay molto semplice, ma efficace. In questo scatto non tenta di mettere in scena i poteri del personaggio, magari per non complicare lo scatto con degli effetti speciali, ma non crediamo ve ne sia bisogno. Il cosplay è ottimo così com'è.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tatsumaki realizzato da 墨墨? Il personaggio di One Punch-Man è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?