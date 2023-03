Xbox Series S faticherà a supportare i giochi graficamente più impegnativi per uno sviluppatore

GamingBolt ha intervistato Tadas Migauskas - game designer e produttore di Caverns of Mars: Recharged - il quale ha parlato di Xbox Series S e di come la console, a suo parere, faticherà a gestire i giochi graficamente più impegnativi andando avanti nella generazione.

Gli è stato chiesto se Xbox Series S sarà in grado di proporre sempre i 1440p a 60 FPS promessi da Microsoft e le sue parole sono state: "Risposta breve, no. Se prendiamo l'imperfetta metrica dei FLOPS e compariamo Xbox Series X e Xbox Series S, otteniamo una differenza di potenza computazionale per la GPU pari a 3 volte."

Aggiunge anche che si devono tenere in considerazione le differenze della memoria tra i due modelli. Nel complesso, a suo dire Xbox Series S è troppo "debole" per supportare in modo corretto futuri giochi che richiederanno una capacità di calcolo superiore. Nella stessa intervista, Migauskas afferma che la differenza tra le GPU di PS5 e Xbox Series X non è molta e che sono entrambi hardware molto potenti. La differenza tra le due macchine da gioco emergerà però nei prossimi anni, quando i team impareranno a sfruttarle correttamente e vi saranno nuove tecnologie a disposizione.

Xbox Series S potrebbe forse essere la scelta meno interessante a lungo termine, ma certamente rimane un ottimo modo per accedere all'attuale generazione videoludica a un prezzo nettamente più basso rispetto a Xbox Series X e PS5.