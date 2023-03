God of War Ragnarok: un video svela gli incredibili segreti dei suoi effetti sonori

Wired ha pubblicato un interessante approfondimento sulla registrazione degli effetti sonori di God of War Ragnarok, svelando gli incredibili segreti che si celano dietro numerosi suoni presenti nel gioco, composti a partire da sturalavandini e mazzate su meloni.

Protagonista del video è Joanna Fang, rumorista di professione presso i PlayStation Studios, che mostra alcuni retroscena della produzione degli effetti sonori utilizzati da alcuni giochi sviluppati da Sony, in particolare per quanto riguarda God of War Ragnarok in questo video.

La produzione di suoni di questo tipo si dimostra, ancora oggi, un'operazione profondamente artigianale, a distanza di decenni.

Nonostante gli avanzamenti tecnologici, la base di molti effetti sonori dev'essere comunque costruita da zero all'interno di studi specifici utilizzando strumenti poco convenzionali, in modo da ottenere dei suoni che possano poi essere adattati ad ogni evenienza.

Negli oltre 10 minuti di video possiamo dunque vedere le diverse soluzioni adottate per creare una grande varietà di rumori diversi, applicati a varie situazioni all'interno di God of War Ragnarok, dalle fasi di spostamento ai combattimenti. È davvero notevole vedere come alcune soluzioni artigianali siano rimasti sostanzialmente invariate nel corso degli anni, pur con tutte le modifiche che possono poi essere applicate in post-produzione attraverso gli strumenti digitali.