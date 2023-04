My Hero Academia: il cosplay di Mt. Lady di starbuxx ha una marcia in più

My Hero Academia si avvia verso la conclusione, con lo scontro finale tra eroi e villain che andrà in scena durante la Stagione 7. Per ingannare l'attesa starbuxx ci propone un cosplay di Mt. Lady, l'eroina gigante.

Mt. Lady è una degli eroi più famosi dell'universo di My Hero Academia, sia per la sua bellezza che per la sua potenza in combattimento. Il suo Quirk è "Gigantification" che come suggerisce il nome le permette di assumere dimensioni gargantuesche, moltiplicando la sua forza.

Il cosplay proposto da starbuxx come possiamo vedere nello scatto qui sotto è davvero ben realizzato, dal costume attillato bianco e viola caratteristico di Mt. Lady all'acconciatura biondo platino, le corna e la mascherina.

