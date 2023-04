Overwatch 2: annunciato Lifeweaver, nuovo eroe di supporto

Blizzard ha annunciato ufficialmente Lifeweaver, un nuovo eroe di supporto di Overwatch 2, che sarà introdotto nel gioco con la Season 4. Per adesso la compagnia non ha diramato dettagli in merito, limitandosi a mostrare il personaggio in alcune immagini.

Tutte le informazioni su Lifeweaver dovrebbero essere fornite al pubblico domani, immaginiamo con un trailer e con un comunicato ufficiale. Non ci resta quindi che aspettare.

Vediamo ora una galleria con le prime quattro immagini di Lifeweaver.

In realtà nelle scorse ore la testata PCGamesN pubblicato un articolo in anteprima che ha fornito tutti i dettagli in merito, intervistando il team di sviluppo.