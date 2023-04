Nintendo Switch Online: Pokémon Stadium è in arrivo la prossima settimana

Nintendo ha svelato che Pokémon Stadium sarà disponibile su Switch a partire dal 12 aprile 2023, come parte del catalogo di giochi N64 riservato agli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Pubblicato originariamente su Nintendo 64 nel 2000, Pokémon Stadium è un titolo con scontri in arena che include tutti i mostriciattoli apparsi in Pokémon Blu, Rosso e Giallo con modalità single player e multiplayer.

Nella modalità Stadio, un giocatore compete in 80 differenti battaglie, divise in quattro tornei. Finita la modalità Stadio potrete scontrarvi contro il "Pokemon definitivo". Nella Rocca Capopalestra, il giocatore sfida inizialmente gli otto capipalestra di Kanto dei giochi per Game Boy, seguiti dai Superquattro e infine dal Campione. Prima di combattere un capopalestra, tuttavia, il giocatore deve sconfiggere i tre allenatori di Pokémon di una palestra.

Nella modalità Battaglia libera invece sarà possibile giocare in multiplayer con i propri amici, oppure potrete invitarli a provare i nove minigiochi del Club Bambini.

Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo è un abbonamento disponibile al prezzo di 39,99 euro per l'iscrizione individuale da 12 mesi, mentre quelle familiari (8 account), sempre da 12 mesi, avranno un prezzo di 69,99 euro.