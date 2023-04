PlayStation Plus: i giochi PS5 e PS4 di aprile 2023 disponibili da oggi

A partire da oggi i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di aprile 2023 sono disponibili per tutti gli abbonati ai tier Essential, Extra e Premium, che potranno dunque riscattarli e aggiungerli alla propria raccolta digitale.

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di Sony della scorsa settimana, i giochi di questo mese del PS Plus sono i seguenti:

Meet Your Maker è un frenetico sparatutto post-apocalittico in prima persona in cui i vari livelli sono realizzati grazie all'invettiva della community. Sarà possibile giocare in singolo o in multiplayer creando Avamposti pieni di trappole e guardie oppure prendere d'assalto quelli creati da altri giocatori.

Sackboy: Una Grande Avventura è un platform adventure 3D che potrete affrontare in compagnia di amici o altri utenti in multiplayer. La storia racconta del meschino Vex che rapisce gli amici di Sackboy e li costringe a costruire il suo letale Sconquassatore. Questo diabolico marchingegno stravolgerà il Mondo del fai da te, trasformando un regno di pura immaginazione e sogni innocenti in una torrida landa popolata di incubi. Toccherà quindi a noi e i nostri compagni d'avventura imbarcarci nella missione di sventare i piani di Vex. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione.

Tails of Iron (ecco la nostra recensione) è un action GDR in 2D ambientato in un mondo fantasy medievale caratterizzato da combattimenti brutali e uno stile grafico ricercato. Nei panni dell'erede al trono Redgi, avventurati alla riconquista del regno ed esplora un mondo affascinante e insidioso.

Avete tempo fino al 2 maggio 2023 per riscattare i giochi del PlayStation Plus di aprile. Una volta fatto saranno aggiunti alla vostra libreria e potrete accedervi in qualsiasi momento fintanto che avete un abbonamento attivo.

Scaricherete i giochi gratuiti per PS5 e PS4 del PlayStation Plus di aprile 2023? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.