Harry Potter: serie TV reboot da HBO in lavorazione, conferma Bloomberg

Riemerge la voce di corridoio su una nuova serie TV basata su Harry Potter, che sarebbe in lavorazione presso HBO e dovrebbe rappresentare una sorta di reboot della serie cinematografica, in base a quanto riferito da Bloomberg.

La questione era già emersa all'inizio del 2021 in base a un report di Variety, ma in questo caso ci sarebbe un'ulteriore conferma da parte di Bloomberg, che aggiunge anche alcuni dettagli alla storia. Secondo quanto riportato, ogni libro originale della serie dovrebbe essere adattato in un'intera stagione della serie TV, cosa che rappresenta già un progetto piuttosto colossale.

In questo modo, ci sarebbe ampio spazio per approfondimenti e una costruzione del Wizarding World ancora più ampia e complessa, senza dover tagliare nulla rispetto ai racconti originali di J.K. Rowling, potendo sfruttare un ampio minutaggio per ogni singolo libro.

Sembra che questa nuova serie preveda il coinvolgimento diretto della Rowling ma soprattutto come consulente e garante della fedeltà rispetto al materiale originale, visto che non avrebbe intenzione di fare da showrunner per l'adattamento HBO.

Visto anche l'enorme successo ottenuto da Hogwarts Legacy, è piuttosto chiaro come ci sia ancora una grande voglia di Harry Potter nel pubblico, e a distanza di oltre 20 anni dal debutto della serie cinematografica è probabile che un ritorno in scena in formato televisivo possa essere una mossa riuscita.