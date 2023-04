Xbox Store: tanti giochi Series X|S e One in sconto con le nuove offerte di inizio aprile

Nuova settimana, nuove offerte per l'Xbox Store di Microsoft tramite gli sconti dei Deals With Gold e Spotlight Sale. Le promozioni di questa settimana includono decine di giochi e DLC per Xbox Series X|S e Xbox One, la maggior parte valide fino al 10 aprile.

Tra le nuove offerte dell'Xbox Store segnaliamo Diablo 2 Resurrected a 13,19 euro, scontato del 67% rispetto al prezzo standard e Forza Horizon 5 scontato del 40% sia per la versione standard che quelle Deluxe e Premium, che include anche la nuova espansione Rally Adventure.

A questo link potrete consultare l'intero listino delle nuove offerte della settimana di Xbox Store, mentre di seguito vi proponiamo una selezione di quelle più interessanti:

Che ne pensate, c'è qualche offerta che vi stuzzica in particolare o che suggeriste ad altri giocatori? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.