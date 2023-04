Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuovo trailer ufficiale in italiano da Sony

Spider-Man: Across the Spider-Verse torna a mostrarsi in un nuovo trailer ufficiale in italiano, il secondo in forma estesa, che conferma la data d'uscita per il nuovo film d'animazione in tecnica mista per il celebre super-eroe Marvel.

Viene dunque confermata la data d'uscita fissata per l'1 giugno 2023 in Italia, con il nuovo trailer che consente di vedere qualcosa di più di questa seconda avventura animata multidimensionale per l'Uomo Ragno e compagni.

Anche in questo caso, siamo di fronte a una storia che fonde diversi universi, facendo incontrare vari Spider-Man in una storia che coinvolge un vero e proprio multiverso popolato da super eroi differenti ma corrispondenti.

Miles Morales e Gwen Stacy si ritroveranno al centro di una sorta di cataclisma dimensionale che minaccia la vita di amici e compagni di battaglia, ancora una volta alle prese con villain e problemi di vita vissuta, senza rinunciare anche a una certa dose di umorismo e ironia, come risulta evidente anche da queste sequenze in video.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è costruito secondo la particolare tecnica di animazione mista che abbiamo già visto nel primo capitolo di questa serie cinematografica, Spider-Man: Un Nuovo Universo, con ulteriori evoluzioni stilistiche da quanto possiamo vedere.