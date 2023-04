PlayStation Plus, aprile 2023: spunta un altro gioco gratis a sorpresa per Pasqua

Sony ha fatto una piccola sorpresa di Pasqua per gli abbonati a PlayStation Plus, mettendo a disposizione un altro gioco gratis oltre a quelli annunciati in precedenza, che risulta disponibile proprio da oggi, 9 aprile 2023, per i tier Essential, Extra e Premium: si tratta di Anodyne.

Disponibile per diverso tempo in precedenza all'interno del catalogo di PlayStation Now, Anodyne è un'avventura che ricorda un po' lo stile classico di Zelda, caratterizzato dalla stessa inquadratura dall'alto e da una grafica in 2D che richiama i titolo d'altri tempi dell'epoca 16-bit.

Sviluppato da Melos Han-Tani e Marina Kittaka come gioco pienamente indie, in Anodyne ci troviamo ad esplorare gli straordinari mondi creati dal subconscio del protagonista, Young, che si ritrova a vagare all'interno di questi scenari, cercando di combattere i nemici e risolvere enigmi vari.

In maniera simile a Zelda, anche in questo caso ci si trova a vagare per mappe più ampie e trovare la strada all'interno di complessi dungeon, parlando con bizzarri personaggi, cercando chiavi nascoste per aprire porte e forzieri e arrivando alla fine di questo straordinario viaggio.

In effetti Anodyne era già stato offerto come gioco gratis anche su Itch.io per festeggiare il decimo anniversario del gioco e viene dunque aggiunto anche alla collezione dei titoli annunciati per il PlayStation Plus di aprile 2023 e messi a disposizione questa settimana.