Super Mario Bros. Il Film: Jack Black svela quale famoso attore vuole per interpretare Wario

Super Mario Bros. - Il Film è un successo e, anche se per il momento non ci sono conferme per un seguito, alcuni stanno già pensando a come potrebbe essere. Persino Jack Black, che dà la voce a Bowser, ha detto la propria. Cosa desidera da un nuovo film? Pedro Pascal nei panni di Wario, l'antitesi di Mario.

Parlando con GameSpot, Black ha esordito affermando di non essere convinto al 100% che Bowser tornerà per un sequel. Dopo tutto, la sua esperienza in Kung Fu Panda gli ha insegnato a non dare per scontato il ritorno di un cattivo per il secondo film.

"Non è scontato che Bowser torni. Sai, ho fatto alcuni film di Kung Fu Panda, e per ogni film c'era un cattivo diverso. Potrebbero fare la stessa cosa", ha detto Black.

Anche se Bowser non sarà il grande cattivo di Super Mario Bros. Il Film 2, sarebbe difficile immaginare un film di Mario senza il Re dei Koopa. Come osserva l'intervistatore, Bowser potrebbe addirittura unirsi ai nostri eroi contro un male ancora più grande.

"E se ci fosse un cattivo più potente e più cattivo? Allora potrei aver bisogno di essere trasformato per aiutare Mario e gli altri a difendere il nostro universo contro qualche altra forza del male invisibile", ha detto Black. "Stai pensando quello che penso io? Wario. Pedro Pascal è Wario".

Pedro Pascal è uno degli attori più importanti degli ultimi tempi per molti appassionati di videogame e non solo, visto che ha vestito i panni di Joel in The Last of Us e continua a vestire i panni di Mando in The Mandalorian. Non sarebbe impossibile vederlo nei panni di Wario, anche solo come voce, in un prossimo futuro.

Vi segnaliamo anche che Super Mario Bros. Il film è il secondo migliore di sempre per incassi nei primi 5 giorni.