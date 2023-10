Nintendo sta per aprire il nuovo Store ufficiale a Kyoto, le prime immagini sono spettacolari

Nintendo sembra intenzionata a fare le cose in grande per il suo nuovo Nintendo Store ufficiale che verrà aperto nei prossimi giorni a Kyoto, come dimostrano le prime immagini pubblicate dall'account ufficiale su X che mostrano alcuni dettagli degli interni.

Il Nintendo Store di Kyoto si affianca a quelli di Tokyo e Osaka, e ha un significato particolare perché verrà aperto nella città che ospita la sede della compagnia, forse anche per questo sembra sia particolarmente elaborato e ricco al suo interno.

Come è possibile vedere dalle prime immagini pubblicate, il negozio contiene varie installazioni in grande stile come una sorta di replica gigante di Mario semi-immerso nell'iconico tubo verde, una zona nello stile tipico dei giochi di Super Mario Bros. con tanto di panche e sedili a forma di mattoncini, statue di Link e personaggi di Animal Crossing e ovviamente un'enorme quantità di merchandising vario.