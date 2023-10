Marvel's Spider-Man 2: svelati due nuovi costumi per l'esclusiva PS5

Per quanto riguarda la tuta Kumo (Kumo significa Ragno in giapponese), Momoko ha adottato un "approccio molto attento", con le maniche che presentano tatuaggi tradizionali in stile giapponese. Ogni braccio ha tatuaggi diversi, con un tatuaggio sulla schiena che ricorda un ragno. Il design è molto in linea con la sua serie Demon Days, che rappresenta le storie dei personaggi degli X-Men nello stile delle fiabe giapponesi.

PlayStation e Marvel hanno svelato al New York Comic-Con 2023 due nuove tute per gli Uomo-Ragno di Marvel's Spider-Man 2 . Parliamo della Brooklyn 2099 e della Kumo Suits. Potete vedere il post di X condiviso qui sotto.

Le altre tute di Marvel's Spider-Man 2

La tuta Brooklyn 2099 di Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 includerà molte tute al proprio interno. Potremo anche personalizzarle a livello cromatico, così da adattarle al nostro gusto il più possibile. Alcune tutte sono inoltre esclusive del preordine.

Inoltre, un leak ha svelato tutti i costumi presenti nel gioco per PS5. In generale, sono in circolazione vari spoiler legati a Marvel's Spider-Man 2, quindi se non volete rischiare di scoprire in antico dettagli importanti, vi consigliamo di fare attenzione.