Empire of the Ants: il primo trailer di gameplay è graficamente impressionante

L'editore Microids e lo studio di sviluppo Tower Five hanno pubblicato il primo video di gameplay di Empire of the Ants , che mostra un lato grafico davvero impressionante e fotorealistico. Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un'avventura strategica basa sul libro omonimo di Bernard Werber.

Dettagli sul gioco

Come potete vedere, Empire of the Ants mette letteralmemnte nei panni di una formica, determinata a guidare la sua colonia verso terreni più prosperi. Sulla sua strada dovrà vedersela con diversi pericoli, in particolare gli altri insetti, e dovrà compiere delle scelte importanti per arrivare a destinazione.

Sviluppato con Unreal Engine 5, Empire of the Ants mira a offrire un'esperienza strategica vicina ai libri. Sarà giocabile in terza persona e darà modo al giocatore di sfruttare le abilità uniche delle formiche.

Il titolo di Tower Five promette di essere un'esperienza unica, adatta a ogni tipo di giocatore grazie alla difficoltà scalabile e a un tutorial pensato per i principianti.

Ora la speranza è che tante buone premesse diano vita a un grande gioco.