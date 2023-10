Princess Peach: Showtime!, il volto di Peach è stato modificato per la copertina

Nintendo ha modificato il volto di Peach per la copertina di Princess Peach: Showtime!, l'avventura in arrivo su Switch il prossimo marzo, che vedrà la celebre principessa nelle vesti di protagonista.

Inizialmente dipinto con un'espressione di gioia anche nel mezzo di un combattimento, come suggerisce la sua versione esperta di Kung Fu, il volto di Peach è diventato nella nuova versione meno allegro e frivolo.

Nintendo non ha fornito spiegazioni in merito a questi cambiamenti e non è chiaro se verranno adottati per tutti i mercati, ma esiste la possibilità che il "cambio di umore" riveli un tentativo di caratterizzare in maniera più interessante e meno stereotipata il personaggio.