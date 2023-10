Armored Core 6: l'aggiornamento 1.04 è disponibile, ecco cosa cambia

FromSoftware ha pubblicato il nuovo aggiornamento per Armored Core 6. Si tratta dell'update 1.04, categorizzato come 1.004 nella versione PlayStation 5. Si tratta di una correzione per bug e stabilità del gioco. La compagnia ha anche condiviso la patch note, che possiamo vedere qui sotto.

Le correzioni ai bug e i miglioramenti per Armored Core 6:

Corretto un bug che impediva il caricamento dei dati AC quando si utilizzava una decalcomania la cui immagine era stata cancellata dal server di gioco.

Corretto un bug con il FLAMETHROWER "WB-0000 BAD COOK" se equipaggiato con la mano destra, per cui sparare con l'arma mentre si plana con le gambe del tetrapode disabilitava temporaneamente gli effetti e le hit box.

Corretto un bug con il CORAL OSCILLATOR "IB-CO3W2: WLT 101" per cui gli attacchi caricati avevano una portata inferiore quando erano equipaggiate certe parti.

Corretto un bug con il RIFLE CORAL "IB-C03W1: WLT 011" per cui gli attacchi a piena carica venivano annullati se si teneva premuto il pulsante di attacco in modo continuo.

Attenuato il problema per cui le variazioni di frame rate influivano sulla precisione di tiro dell'AC del giocatore e sulle prestazioni di fuoco rapido di alcune armi.

Corretto un bug per cui l'uso di un'arma subito dopo fatto un cambio causava una riproduzione errata delle animazioni di attacco e delle animazioni dell'arma.

Corretto un bug nelle partite online in cui un AC avversario non veniva renderizzato se gli venivano applicate delle decalcomanie.

Corretto un bug nella missione "Fuga", in cui alcuni eventi non si attivavano in determinate circostanze.

Corretto un bug nella missione "Attraversamento dell'oceano" per cui il giocatore poteva rimanere bloccato in alcune circostanze.

Correzioni al testo del tutorial della Missione REPLAY, che non spiegava a sufficienza le condizioni effettive per ottenere una valutazione di grado S.

Corretto un bug per cui il gioco non riusciva a caricarsi dopo aver selezionato CONTINUA dalla schermata del titolo in determinate circostanze.

Corretto un bug per cui il gioco si bloccava dopo aver cambiato le parti nel menu ASSEMBLAGGIO durante l'AC TEST.

Altre correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

Vi è inoltre una correzione specifica per Steam, che recita: "Il comportamento della schermata del titolo è stato modificato in modo che le impostazioni del controller non cambino a seconda del dispositivo utilizzato per "PREMERE QUALSIASI PULSANTE".