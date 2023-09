Armored Core 6: Fires of Rubicon, le parti più forti e quando utilizzarle

Seppur l'impatto con alcuni boss possa risultare traumatico per molti, la verità è che Armored Core 6: Fires of Rubicon non è un gioco poi così difficile. Il motivo? Alla base l'ultima opera di FromSoftware è un Armored Core fino al midollo ed è pertanto possibile trasformare ogni battaglia in una passeggiata di salute con la giusta configurazione, a patto di capire quali parti utilizzare. Inoltre, nonostante si tratti senza dubbio del capitolo più bello e rifinito della saga, mantiene molti degli sbilanciamenti dei suoi predecessori, specialmente per quanto riguarda le armi. Oggi ci tufferemo quindi nel magico oceano dell' assemblaggio , cercando di selezionare per voi le parti più utili da montare sul proprio mech (e sottolineando quelle più poderose). Tranquilli, finita la nostra guida sarete in grado di trasformare in scarti metallici anche la più temibile minaccia di Rubicon.

Le basi: arti robotici per ogni occasione

Questo è Hal, uno dei mech migliori di Armored Core 6: Fires of Rubicon, ma lo otterrete solo dopo uno dei finali

Ovviamente non c'è mech che tenga senza arti, quindi sarebbe il caso di partire dalle parti fondamentali che compongono ogni mezzo meccanizzato. Come in passato, anche in Armored Core i vari pezzi appartengono a dei modelli con nominativi specifici dalle forme riconoscibili, solo che qui la selezione di alcuni di loro è diventata davvero centrale per l'efficacia di certe specifiche configurazioni in battaglia. Prima di addentrarci nelle parti "fondamentali" più poderose, però, preferiamo parlare di testa e torso, la cui scelta è spesso più estetica che funzionale. Il motivo? Le loro statistiche non influenzano particolarmente le prestazioni in battaglia e di norma sono legate per lo più ai punti armatura (i punti vita in pratica), alla stabilità, e al peso. Tutte scelte piuttosto automatiche a seconda di ciò che il giocatore vuole fare. Vi elencheremo comunque i migliori secondo noi, nonostante non esistano scelte realmente pessime in queste due categorie (al di fuori di un mech specifico chiamato "Jailbreak" di cui si viene in possesso a fine gioco).

Partiamo dalle basi, i tronchi: uno dei migliori per una configurazione media o medio-leggera - ma anche adatto a build di ogni altro tipo - è il Mind Alpha. Questo petto meccanico ha difese elevate e statistiche ottime, che lo renderanno una scelta fantastica per praticamente tutta la campagna. Vi sono però opzioni più solide se si decide di utilizzare un mech del tutto orientato alla velocità o alla resistenza. Il petto Firmeza, ad esempio, è una fantastica opzione se si desiderano buone statistiche che non tradiscono la velocità (ma va detto che i petti leggeri sono tutti molto vicini tra loro come statistiche), mentre il VE-40A resta l'opzione pesante top per praticamente tutto il gioco per via delle sue difese altissime. Il più eccelso tronco disponibile, invece, si ottiene dopo il finale "liberatore di Rubicon", ed è parte del mech chiamato Hal. Non c'è un tronco medio con specifiche superiori nel gioco e, se si desidera utilizzare un mech bilanciato è pressoché sempre la scelta più adatta. L'Alba, ottenibile con l'altro finale, è esteticamente superlativo (è praticamente il petto di un Gundam e, infatti, pare lo abbia creato Takayuki Yanase), ma non offre vantaggi enormi rispetto agli altri petti leggeri. Resta una scelta solidissima, ad ogni modo. Altro petto molto valido? L'Ephemera. Ha un look strambo, eppure vanta ottime statistiche che gli permettono di incastrarsi egregiamente in un sacco di build.

Yanase non c'ha manco provato a non fare un Gundam, e va benissimo così

Per la testa, a nostro parere, le migliori del gioco sono quattro: ancora una volta la Ephemera, la Verril, la VE-44B e la Shade Eye (questa ottenibile solo nella seconda partita). Pure in questo caso la scelta tuttavia è prevalentemente estetica, e potreste volerla cambiare in base alle necessità di peso o alle preferenze personali (tra cui anche la semplice velocità di scansione, inutile in PvP, ma comoda anche durante la campagna). Le opzioni sono quasi tutte ottime.

Le cose si complicano, ma al contempo si fanno molto più cristalline e dirette, quando si passa alle braccia. Le braccia non hanno infatti solo un peso massimo trasportabile da tenere in considerazione (solo pochissime portano in coppia alcune delle armi più pesanti del gioco), ma anche due statistiche importantissime: la specializzazione fuoco e la specializzazione lama. Le opzioni solide con entrambe le statistiche alte sono anche qui tante, ma se volete usare una build con sole armi da fuoco le braccia migliori sono senza dubbio le Nachtreier, per via di un poderoso 160 nella specializzazione fuoco. È una statistica che aumenta il tracciamento della mira e massimizza la precisione, perciò qualunque altra opzione è inferiore. Se poi volete usare una rara (ma fortissima se ben pensata) build corpo a corpo, l'unica scelta sono le braccia Basho. Esteticamente sono un po' arretrate, eppure il loro moltiplicatore al danno delle armi a corta distanza è devastante. VP-46D e Firmeza invece sono perfette opzioni bilanciate. Tutte le più pesanti, purtroppo, peccano di moltiplicatori e precisione, quindi non ci sono scelte stratosferiche se volete cannoni pesanti in entrambe le mani (le Tian Qiang qui fanno il loro sporco lavoro).

Non sottovalutate i tank, sono più rapidi di quanto sembrano

Per le gambe le cose si complicano ulteriormente, perché la loro scelta ovviamente dipende dalla vostra preferenza nel movimento e da quanto peso possono portare. Ogni tipologia di gambe ha però almeno una scelta superiore alle altre, ed è il caso di prenderle in considerazione... Tra le leggere e medie quelle col mix di statistiche migliore sembrano le VP-422 e le Basho, almeno finché non si ottengono le eccelse Hal anche in questo campo (che però sono più pesanti e permettono di muoversi meno velocemente). Se volete sacrificare un pizzico di difesa e velocità, ma ottenere mobilità estrema, le Spring Chicken sono la scelta più furba per quasi tutta la campagna (portano anche un peso enorme), però le migliori gambe a giunture invertite sono le Mind Beta ottenute più in là. Per quanto riguarda i tetrapodi, ogni scelta è efficace e dipende dal peso; per mantenere una mobilità decente consigliamo personalmente le VP-424, nonostante la difesa inferiore. Per i tank dipende invece dalla build: le Fortaleza sono letteralmente le gambe più forti in PvP secondo molti, a causa del peso trasportabile alto e della velocità elevatissima a terra (le potete usare letteralmente in quasi qualunque combinazione, poco importa se incentrata sulla lunga o sulla corta distanza). Le VE-42B, invece, sono lentissime, ma possono stare in aria all'infinito con i giusti generatori, quindi risultano utili in build che vogliono mantenere la massima verticalità a lungo. Consigliamo senza remore le Fortaleza, comunque; vi leveranno dai guai anche contro alcuni dei boss più problematici.

Sui generatori c'è da stare attenti, anche per via delle tipologie particolari. Dovete infatti sapere che questi hanno una statistica chiamata "parametro armi energetiche", che è a tutti gli effetti un moltiplicatore per le armi ad energia e le porta a fare molti più danni (occhio, non vale per le armi corpo a corpo e i missili al plasma); con mech che usano strumenti di morte di questo tipo, dunque, il miglior generatore è sempre il VE-20C, che ha questa statistica a 128 e un carico energetico rispettabile. Il VE-20B, che lo ha addirittura a 150, ha tristemente pochissima emissione, ed è quindi utilizzabile solo in build corpo a corpo che usano armi laser efficaci a basso costo di energia. Forte, ma molto situazionale, dunque. Se delle armi energetiche vi frega poco, potete invece usare un VP-20C o un San-Tai, entrambi dotati di statistiche validissime. Il Ling-Tai ha una ricarica incredibile, ma le sue limitazioni energetiche lo rendono utilizzabile solo in pochissime build. Anche i due generatori Coral hanno il loro sporco perché, ma attenti, non hanno praticamente ricarica: qui il trucco è usarli fino a consumo della barra, perché passato qualche secondo restituiscono immediatamente quasi tutto l'indicatore dell'energia. Permette di mantenere il proprio mech in aria a lungo, ed è utile per chi sa calcolare bene i tempi dell'offensiva.

Armored Core 6 è un gioco aggressivo e ci sono poche armi efficientissime dalla lunga distanza. Un FCS ben selezionato, comunque, permette di essere discretamente precisi anche da lontano

Per quanto riguarda gli FCS, invece, scegliete solo in base alla distanza ideale di attacco delle vostre armi. Più alto il valore dell'assistenza da quella distanza, maggiore il tracciamento dei vostri colpi. Le combinazioni sono molte, ed è difficile sbagliare.

Chiudiamo il paragrafo coi propulsori, anche se qui le scelte più adeguate sono a nostro parere abbastanza secche. Gli Alula sono generalmente la scelta più mobile per qualunque build leggera o media, ma sono sostituibili con i Fluegel per una spinta verticale maggiore (non particolarmente utile se avete gambe a giunture invertite); per mech pesanti, invece, puntate sui Gills o i BC-0600, per non avere ritardo eccessivo in schivata. I migliori propulsori sono generalmente gli NGI 001 (per la loro schivata rapidissima), tuttavia consumano molta energia e si ottengono dopo un po'. Il Kikaku ha dati pessimi, ma una spinta eccezionale con le armi corpo a corpo: potete cancellare l'animazione di movimento iniziale di alcune spade laser per avere una schivata "gratis" con questo reattore, solo non è il caso di utilizzarlo con altre strategie.