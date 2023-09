Starfield: disponibili i driver 31.0.101.4676 Non-WHQL per GPU Intel ARC, dedicati al gioco

Incompatibilità problematica

Starfield ha problemi con le GPU di Intel

Nello specifico, i driver 31.0.101.4676 Non-WHQL, scaricabili da qui, risolvono glitch e problemi di stabilità residui, non sistemati dai driver precedenti. Quello di Intel è un grosso sforzo mirato a non far sentire i possessori delle sue schede video esclusi dal fenomeno Starfield. Considerate che chi possiede una scheda ARC, anche una performante come la A770, non ha potuto giocare in accesso anticipato al gioco perché, semplicemente, non partiva.

Purtroppo la nota di rilascio dei driver 31.0.101.4676 Non-WHQL non specifica in quali aree sia stata migliorata la stabilità. Comunque sia, ora il rendering di alcuni oggetti appare corretto e tutti i personaggi hanno le loro sopracciglia (uno dei problemi non risolti dagli aggiornamenti precedenti).

Purtroppo non tutti i problemi sono stati risolti e alcune criticità permangono. Sulla nota di rilascio si parla di "instabilità sporadiche in alcune aree del gioco", anche in questo caso senza specificare quali, di problemi con la risoluzione dinamica, di qualità delle texture non appropriata su certi oggetti e di sfarfallio delle texture su altri oggetti ancora.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è disponibile per PC e Xbox Series X/S. Potete acquistarlo o giocarci tramite abbonamento a Game Pass.