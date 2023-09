Starfield: ecco quali sono le fazioni più popolari

Dalle prime statistiche di Starfield sono emerse le fazioni più popolari del gioco. Al primo posto troviamo UC Vanguard, il che non stupisce, considerando che è la prima in assoluto che si incontra, quando si raggiunge New Atlantis (sostanzialmente nella fase di introduzione al gioco). Considerate comunque che i giocatori possono unirsi a tutte le fazioni nel corso di una singola partita, quindi è solo una questione di dedicare alla cosa il giusto tempo.

Vediamo comunque la classifica attuale delle fazioni: