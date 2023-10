Witchfire svela quali contenuti sono in arrivo nell'Accesso Anticipato su PC

Di queste mappe, Witch Mountain è la più probabile come prima mappa aggiuntiva. La mappa sarà caratterizzata da regole di gioco proprie e lo studio la descrive come un grande livello in stile raid. Lo studio prevede anche la presenza di almeno 6 boss, 46 tipi di nemici, 31 armi, 24 oggetti magici, 20 incantesimi e un numero imprecisato di nuove trappole, eventi calamitosi e PNG.

The Astronauts ha rivelato una tabella di marcia che illustra i contenuti futuri di Witchfire . Lo studio menziona che sono previsti aggiornamenti importanti con nuovi contenuti ogni due mesi, ma non è sicuro di riuscire a tenere il ritmo.

La nostra prima impressione su Witchfire

Vi ricordiamo che abbiamo già avuto modo di provare Witchfire e che vi abbiamo detto cosa ne pensiamo: "Witchfire è molto più difficile e complesso di quanto ci saremmo mai aspettati. E questo è sicuramente un elemento positivo nel momento in cui ci si approccia al gioco consci di quello che ci troveremo di fronte: uno shooter ricco di meccaniche profonde e stratificate dove, per riuscire davvero ad andare avanti, è cruciale l'abilità con mouse, tastiera e pad. Non è sicuramente un gioco per tutti, ma è uno di quei titoli che, una volta padroneggiati, vi daranno un senso di godimento e soddisfazione che difficilmente potrete sperimentare con altri generi videoludici."