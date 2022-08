PlayStation Plus, settembre 2022: leak rivela i giochi gratis PS5 e PS4 in anticipo

I giochi gratis per PS5 e PS4 in arrivo su PlayStation Plus a settembre 2022 sono stati rivelati dal solito leaker, billbil-kun, che ormai da tempo anticipa l'annuncio ufficiale di Sony con una precisione e un'affidabilità mostruose. Ecco la lista:

Need for Speed Heat - PS4

TOEM - PS5

Granblue Fantasy Versus - PS4

Mentre la data del nuovo Need for Speed è stata rinviata, secondo Jeff Grubb, potremo dunque cimentarci con l'ultimo episodio della celebre serie prodotta da Electronic Arts, caratterizzato dall'interessante meccanica delle gare di giorno e di notte.

Nei panni di un pilota determinato a farsi un nome in una nuova città, Need for Speed Heat ci vedrà affrontare gare man mano più impegnative: di giorno, legalmente, per guadagnare denaro; di notte, illegalmente, per farci un nome e sbloccare nuovi eventi.

TOEM si presenta invece come un'originale avventura fotografica in bianco e nero, in cui dovremo scattare foto per risolvere enigmi e aiutare numerosi e bizzarri personaggi mentre esploriamo uno scenario suggestivo e rilassante.

Granblue Fantasy Versus è infine uno degli ultimi picchiaduro a incontri sviluppati dagli esperti di Arc System Works, basato appunto sul franchise di Granblue Fantasy.

L'annuncio ufficiale dei giochi PS Plus di settembre 2022 dovrebbe arrivare fra qualche ora, verso le 17.30: per allora avremo la conferma dell'attendibilità di quest'ultimo leak.