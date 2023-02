Il Signore degli Anelli: Embracer Group pubblicherà 5 giochi entro marzo 2024

Embracer Group pubblicherà cinque giochi de Il Signore degli Anelli da qui entro la fine del prossimo anno fiscale, ovvero entro il 31 marzo 2024. Tra questi c'è anche The Lord of the Rings: Gollum. La conferma arriva direttamente dalla compagnia durante l'ultimo resoconto per gli azionisti.

Dai dettagli condivisi dalla compagnia, apprendiamo che i titoli in questione sono tutti in sviluppo presso gli studi di partner esterni.

"Ci sono attualmente cinque giochi in produzione da partner esterni, che verranno pubblicati nell'anno fiscale 2023/24", recita il report dell'azienda.

Inoltre Embracer afferma che la recente acquisizione dei diritti del franchise de Il Signore degli Anelli ha attirato l'interesse sia di partner interni che esterni della compagnia, il che significa che in futuro potremmo vedere un numero persino maggiore di progetti legati al brand.

Non sono stati svelati ulteriori dettagli sui giochi attualmente in lavorazione. Sappiamo per certo che uno di questi è The Lord of the Rings: Gollum, in sviluppo presso Deadalic Entertainment e atteso su PC e console nel corso del 2023. Detto questo, cinque giochi potrebbero sembrare tanti, ma non tutti probabilmente saranno grandi produzioni o titoli destinati al mercato console e PC.

Dai dati pubblicati oggi da Embracer Group apprendiamo anche che la compagnia intende pubblicare ben 19 giochi tripla A entro marzo 2026.