PS VR2: Horizon Call of the Mountain non basta per spingere all'acquisto?

Oggi, 16 febbraio 2023, abbiamo finalmente potuto condividere con voi le nostre opinioni sul nuovo grande hardware di PlayStation: PS VR2, successore di quel Project Morpheus tanto apprezzato dal pubblico appassionato di realtà virtuale. Insieme all'articolo dedicato al visore abbiamo anche potuto proporvi la recensione di Horizon Call of the Mountain, vera grande esclusiva di questo headset.

Il responso, però, non è stato totalmente positivo, come confermato dalla media di Metacritic. Horizon Call of the Mountain è un progetto valido, che dimostra la potenza tecnica di PS VR2, ma al tempo stesso non è in grado di stupire più di tanto in termini ludici.

Come vi abbiamo raccontato "Horizon Call of The Mountain è invece il tentativo di trasporre nel medium che dovrebbe essere più rivoluzionario il classico videogioco (letteralmente) bidimensionale moderno, che qui mostra il doppio dei suoi limiti e risultando nel nuovo contesto fin troppo lento. La scalata è divertente fino ad un certo punto, gli scontri con l'arco troppo pochi, e in mezzo c'è questa esplorazione un po' impacciata che non stupisce fino in fondo."

Nulla di tragico, ovviamente, ma forse non abbastanza considerando il ruolo che questo gioco ricopre. Horizon Call of the Mountain ha lo scopo di convincere una buona fetta di giocatori - quelli appassionati delle esclusive PlayStation che non possono fare a meno di acquistare l'ultima novità - a lanciarsi nel mondo della realtà virtuale, con tutti i costi che ne conseguono.

La prima impressione, quindi, è che Call of the Mountain non ci sia realmente riuscito, anche se probabilmente piacerà agli appassionati di Horizon e delle avventure di Aloy.

Con il resto della line up composta da titoli minori e giochi già noti convertiti per PS VR2, sembra che il D1 del visore non sarà poi così roboante. Soprattutto, non è chiarissimo cosa possiamo aspettarci dal futuro. Probabilmente, in questo momento uno dei nomi più interessanti è Gran Turismo 7, che però può essere giocato tranquillamente anche su uno schermo classico. All'orizzonte non ci sono esclusive di peso e viene naturale domandarsi se abbia senso investire i 599€ richiesti da Sony andando solo sulla fiducia.

Come segnalato da un analista, le possibilità di successo di PS VR2 sono sì legate all'aumento delle scorte di PS5 (che rappresentano il potenziale bacino d'utenza del visore visto che la console è necessaria per usarlo), ma soprattutto sull'effettiva disponibilità di esclusive d'impatto.

Per ora fatichiamo a definirci soddisfatti, e voi? Cosa ne pensate?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.