Horizon Call of the Mountain: primi voti positivi per il gioco su PlayStation VR2

Horizon Call of the Mountain ottiene in queste ore le sue prime recensioni, cosa che ci consente di fare la consueta raccolta dei primi voti online ottenuti dal gioco Guerrilla Games, che si propone come la punta di diamante della lineup di lancio per PlayStation VR2, raccogliendo voti positivi sebbene la media non sia ancora stellare al momento.

È ancora presto per un bilancio preciso, visto che sono solo 31 i voti raccolti da Metacritic, ma la media Metascore al momento si attesta sul 79. È una valutazione generalmente positiva, che deriva da una media tra recensioni fortemente entusiastiche con alcuni perfect score e altre decisamente più critiche, che hanno assegnato al gioco una semplice sufficienza.

In generale, le varie recensioni concordano su un'impalcatura tecnica di altissimo profilo, con una grafica davvero impressionante sostenuta anche dalla tecnologia di PlayStation VR2, ma emerge qualche critica sul fronte del gameplay, che non convince appieno tra una struttura un po' limitata e una certa ripetizione di elementi poco coinvolgenti, rispetto all'esperienza della realtà virtuale.

In ogni caso, si tratta ancora di una delle primissime produzioni appositamente sviluppate per PlayStation VR2, e se non altro dimostra già di cosa sia capace la periferica dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda le singole valutazioni, ne vediamo qui sotto alcune dalle testate più note, mentre ovviamente vi rimandiamo alla nostra recensione di Horizon Call of the Mountain per la nostra valutazione: