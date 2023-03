LG OLED TV: tutte le informazioni, i dettagli e le novità della line-up 2023

In questa presentazione l'azienda con sede a Seoul ha fatto chiarezza su tutti i nuovi modelli, per adesso ancora privi di specifiche tecniche complete, ma che saranno rivelate nei prossimi mesi avvicinandoci alle date di uscita nei negozi e store ufficiali. In attesa di poterli provare con mano e scoprirne effettivamente tutti i dettagli, in questo articolo troverete tutte le novità inerenti la line-up 2023 dei TV OLED di LG provenienti dall'evento, scenario inoltre di stoccate e paragoni verso gli altri produttori, in particolare la più agguerrita concorrente Samsung.

A poco meno di due mesi dal CES di Las Vegas, LG torna sotto i riflettori con una presentazione riservata alla stampa dove ha illustrato più approfonditamente tutti i prodotti che arriveranno sul mercato europeo nel 2023 , enfatizzando le novità di spicco che saranno equipaggiate sulle TV del colosso sudcoreano. Rispetto alla kermesse americana, in cui abbiamo potuto conoscere solo superficialmente la gamma di modelli previsti per quest'anno, adesso possiamo finalmente analizzare con più precisione i passi avanti compiuti per i pannelli, la luminosità e i sistemi operativi che troveremo negli schermi di ultima generazione.

Gamma al completo

LG presenta la gamma 2023 di TV in arrivo sul mercato europeo

Grazie a questo evento si ha la conferma di quanto presentato durante il CES di Las Vegas, senza particolari sorprese sul mantenimento di tutte le serie del 2022, ad eccezione dell'assenza della gamma A che ha rappresentato la fascia entry-level delle attuali TV LG. Per la line-up del 2023, infatti, si parte direttamente dalla serie B, che diviene ovviamente B3, con tagli da 55, 65 e 77 pollici, pannello da 120 Hz e processore Alpha7 AI Gen6. Questa serie inoltre mantiene il supporto a HDR e Dolby Vision e avrà 4 porte HDMI, due delle quali 2.1 da 48 Gbps e le restanti 2.0. La gamma più economica arriverà sul mercato ad aprile con prezzi di listino a partire da 1899€ per il 55'', 2799€ per il 65'' e 4499€ per il 77''.

La serie più attesa è senza dubbio la C3, forte del favore riscontrato per i modelli C1 e C2 che hanno ottenuto un enorme successo sul mercato e che attualmente rimangono tra i prodotti migliori per qualità e prezzo di vendita. L'LG C3 con tecnologia OLED evo dispone di un processore Alpha9 AI Gen6 e sarà disponibile nei tagli da 42 e 48 pollici, i quali avranno un'illuminazione contenuta, mentre i modelli da 55, 65, 77 e 83 pollici potranno contare sulla tecnologia Brightness Booster (che indica l'utilizzo di pannelli OLED EX). Tutti i modelli saranno provvisti di Dolby Vision fino a 120 Hz e 4 porte HDMI 2.1 da 48 Gbps. La gamma C3 debutterà tra marzo e maggio di quest'anno con prezzi di 1699€ e 1799€ per le varianti da 42 e 48 pollici, mentre i pannelli più grandi si attestano su un prezzo di 2499€ per il 55'', 3299€ per il 65'', 5299€ per il 77'' ed infine 7299€ per l'83''.

Nella presentazione LG spazio anche alle TV top di gamma della linea Z3

La serie G3 rappresenta ancora una volta la versione "potenziata" della C, sia nel prezzo che nelle caratteristiche del pannello, vanterà il Brightness Booster Max e sarà disponibile nei tagli da 55, 65, 77 e 83 pollici. Con la tecnologia appena citata, la serie G raggiunge un picco di luminanza HDR di poco più di 2000 nit, mentre per quanto concerne la connettività rimane la medesima della serie C, integrando anch'essa tutti i brevetti inerenti al gaming: HDR10, HLG e Dolby Vision e refresh rate fino a 120 Hz, VRR anche nei formati AMD FreeSync Pro e Nvidia G-Sync. Tutti i modelli saranno disponibili a marzo ed i rispettivi prezzi sono di 2799€ per il 55 pollici, 3999€ per il 65'', 6299€ per il taglio da 77 pollici ed infine 8699€ per quello da 83''.

Chiude la gamma la serie Z3 con tecnologia OLED evo 8K e disponibile nei tagli da 77 e 88 pollici. LG dichiara che seppure questo modello vanti pannelli WOLED con microlenti MLA, il picco di luminanza massimo raggiungibile è inferiore alla serie G, fermandosi a 1350 nit in HDR in modalità "Dinamico". Il prezzo di vendita di questi due modelli sarà di 14999€ e 29999€, il primo in arrivo a marzo mentre il secondo a maggio.