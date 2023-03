PlayStation Store: sconti "Offerta del Weekend" disponibili, sono dedicati a Take-Two

Sony ha dato il via a nuovi sconti del PlayStation Store, precisamente una classica "Offerta del weekend" che ci permette di acquistare una serie di titoli per PS4 e PS5 a prezzo più basso del solito. Precisamente, questa offerta è dedicata a Take-Two e ai titoli dei suoi team o da lei distribuiti.

Potete trovare la lista completa dei giochi in offerta su PlayStation Store per PS4 e PS5 a questo indirizzo. Ma vi offriamo un elenco completo qui sotto:

NBA 2K23 - 23.09€ (PS4) | 26.39€ (PS5)

NBA 2K23 Edizione Michael Jordan - 39.99€ (PS4+PS5)

PGA TOUR 2K23 - 34.99€ (PS4) | 37.49€ (PS4+PS5)

PGA TOUR 2K23 Edizione Tiger Woods - 83.99€ (PS4+PS5)

Bundle PGA TOUR 2K23 x NBA 2K23 - 34.99€ (PS4+PS5)

Pacchetto Tiger Woods Signature Sunday PGA TOUR 2K23 - 11.24€ (PS4+PS5)

Grand Theft Auto V: Premium Edition - 14.69€ (PS4) | 19.99€ (PS5)

GTA Online: carta prepagata Megalodon shark - 63.74€ (PS4 o PS5)

Stray - 23.99€ (PS4+PS5)

Red Dead Redemption 2 - 19.79€ (PS4)

Red Dead Online - 9.99€ (PS4)

The Quarry - 34.99€ (PS4) | 37.49€ (PS5)

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition - 29.99€ (PS5+PS4)

Tiny Tina's Wonderlands - 34.99€ (PS4)

Tiny Tina's Wonderlands: edizione Caotici veri - 44.99€ (PS4+PS5)

Tiny Tina's Wonderlands: Season Pass - 19.49€ (PS4+PS5)

Borderlands 3 - 10.49€ (PS4+PS5)

Borderlands 3: Super Deluxe Edition - 19.99€ (PS4+PS5)

Borderlands 3 - Bundle Season Pass - 27.99€ (PS4+PS5)

Sid Meier's Civilization VI - 5.99€ (PS4)

Bundle di aggiornamento all'Antologia di Sid Meier's Civilization VI - 19.99€ (PS4)

Mafia: Trilogy - 23.99€ (PS4)

The Outer Worlds - 19.79€ (PS4)

The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone - 9.74€ (PS4)

The Outer Worlds: Assassinio su Eridano - 9.74€ (PS4)

Expansion Pass di The Outer Worlds - 18.74€ (PS4)

L. A. Noire - 19.99€ (PS4)

Rollerdrome - 19.79€ (PS4+PS5)

New Tales from the Borderlands - 19.99€ (PS4+PS5)

OlliOlli World Expansion Pass - 11.99€ (PS4+PS5)

Come potete vedere, le offerte sono legate a svariati giochi del catalogo Take-Two, sia per quanto riguarda il gioco principale che le sue espansioni. Ricordiamo anche che OlliOlli World, ancora per qualche giorno, sarà parte di PS Plus Essential, quindi il pacchetto aggiuntivo in offerta arriva (non a caso) al momento giusto. Non dimenticatevi di reclamare il gioco base, non ve ne pentirete. Qui invece potete vedere i giochi di marzo del PS Plus Essential ed Extra.

Diteci, quali di questi giochi vi interessano? O magari avete già preso tutto?