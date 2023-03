Detective Pikachu: il seguito del film ha un regista, il report di Deadline

Secondo un report di Deadline, Legendary Entertainment sta definendo i dettagli del seguito di Detective Pikachu. Il co-creatore di Portlandia Jonathan Krisel è in trattative per dirigere il sequel live-action di Pokémon Detective Pikachu per Legendary Entertainment. Chris Galletta scriverà la sceneggiatura.

Il film originale è stato diretto da Rob Letterman e interpretato da Ryan Reynolds, Ken Watanabe, Justice Smith e Kathryn Newton. È stato distribuito da Warner Bros il 10 maggio 2019 e ha incassato più di 430 milioni di dollari al box office mondiale. Anche se al momento non è stato concluso alcun accordo e non è stato confermato nulla, gli insider ritengono che Reynolds avrà un ruolo nel prossimo sequel.

Tra i crediti di Krisel figurano la co-creazione, la scrittura e la produzione esecutiva di Portlandia, nonché la co-creazione, la regia e la scrittura di Baskets con Zach Galifianakis per FX.

L'originale Detective Pikachu vede in azione un ragazzo che un tempo amava i Pokémon e sognava di diventare un allenatore, ma ora non vuole avere più nulla a che fare con loro. Cercando il padre scomparso, però, si imbatte in un Pikachu parlante, che solo lui può udire. Il duo deve collaborare per risolvere il caso. Il film è stato ben recepito e apprezzato dai fan della saga di GameFreak.

I fan del film saranno felici di sapere che finalmente qualcosa si sta muovendo. Ci sono però altri tipi di fan che sono in attesa di novità simili, precisamente dedicate al gioco per Switch. Pare comunque che sia "vicino all'uscita" per uno sviluppatore del gioco.