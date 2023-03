Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4, ecco le reazioni dei fan all'annuncio che attendevano da 16 anni

Durante il corso della notte Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 o qualunque sarà il nome del prossimo capitolo della serie picchiaduro in 3D, per la gioia di tutti i fan che aspettavano un nuovo gioco da 16 anni. Le reazioni sono state a dir poco entusiastiche, come potrete vedere di seguito.

Se vi siete persi la notizia dell'annuncio originale, ecco il teaser trailer di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi svelato poche ore fa in occasione delle finali del Dragon Ball FighterZ World Tour. Proprio la rumorosa reazione del pubblico presente all'evento rende bene l'idea di quanto il reveal abbia sorpreso i fan positivamente, dato che praticamente l'ultimo esponente della serie risale al Budokai Tenkaichi 3 del 2007, se escludiamo gli eredi spirituali Raging Blast 1 & 2 e il capitolo per PSP Tenkaichi Tag Team del 2010.

Ovviamente l'annuncio ha generato parecchio entusiasmo anche sui social, tra cui Twitter, dove i fan di lunga data di Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi si sono riversati con post pieni di gioia per il nuovo capitolo, alcuni anche piuttosto divertenti.

Al momento Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi non ha ancora una finestra di lancio, neppure indicativa, ma sappiamo che lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali. Non ci resta che attendere ulteriori novità da parte di Bandai Namco nei prossimi mesi.