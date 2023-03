Monster Energy Supercross The Official Videogame 6: preordine Amazon disponibile per pochi giorni

Inizia una nuova settimana e questo significa che nuovi giochi sono in uscita. Nei prossimi sette giorni sarà ad esempio disponibile Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6, precisamente a partire dal 9 marzo 2023. Questo significa che abbiamo pochi giorni per fare la prenotazione a prezzo minimo garantito del gioco, a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. La prenotazione a prezzo minimo garantito permette di ottenere il miglior prezzo proposto da Amazon Italia tra il momento del preordine e il momento della spedizione. In modo automatico il prezzo più basso si applica all'ordine senza dover fare alcunché.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6 punta a essere accessibile per giocatori di ogni livello. Propone piloti famosi come Tomac, Anderson, Stewart e tanti altri del Campionato ufficiale 2022. Permette anche di personalizzare gli aiuti alla guida, regolarnzo sterzo, freni e acceleratore, sbloccando varie abilità per il pilota attraverso un albero delle abilità.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.