Offerte Amazon: Meta Quest 2 da 256 GB, con Golf+ e Space Pirate Trainer DX, in sconto

Tramite le offerte Amazon è possibile acquistare un bundle di Meta Quest 2 da 256 GB, con incluso Golf+ e Space Pirate Trainer DX. Lo sconto segnalato è di 70€, ovvero del 13%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato di questo pacchetto è 549.99€. Il prezzo attuale è il migliore del 2023. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo pacchetto include il visore per la realtà aumentata Meta Quest 2 da 256 GB, ovvero il modello con maggior spazio di archiviazione. Non mancano ovviamente i due controller. Inoltre propone due giochi: Golf+ e Space Pirate Trainer DX. Questo headset non richiede l'uso di un computer per giocare.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Meta Quest 2 da 256 GB, con incluso Golf+ e Space Pirate Trainer DX

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.