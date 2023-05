Vivo X90 Pro, la recensione del più completo camera phone Android

Ora è il turno del suo successore, che ci apprestiamo a conoscere in questa recensione del Vivo X90 Pro : si tratta, come prevedibile, di un top di gamma in tutto e per tutto, a partire da un prezzo di listino di 1299€ che lo pone allo stesso livello di autentici colossi come Samsung Galaxy S23 Ultra . Pur trattandosi di un prodotto evidentemente destinato agli appassionati di fotografia, Vivo X90 Pro deve dunque dimostrare di poter combattere ad armi pari con gli altri competitor di fascia alta per poter giustificare tale posizionamento sul mercato. Vediamo com'è andata.

Nonostante sia presente sul panorama europeo da relativamente poco tempo, il brand Vivo si è saputo distinguere rispetto ai tanti produttori cinesi di smartphone Android per l'approccio molto orientato alla componente fotografica dei suoi dispositivi. Fra le (poche) linee di prodotto dell'azienda di proprietà del gruppo BBK, la serie X è quella che ospita i flagship che ogni anno provano ad alzare l'asticella della qualità, come quel Vivo X80 Pro che nel 2022 avevamo valutato su queste pagine in maniera decisamente positiva.

Caratteristiche tecniche

I contenuti della confezione di Vivo X90 Pro

Con una scelta non banale per un top di gamma, Vivo X90 Pro opta per MediaTek al posto della più blasonata Qualcomm per il suo SoC, distinguendosi come uno dei primi dispositivi in assoluto ad arrivare sul mercato con a bordo il nuovo Dimensity 9200: octa core da 3,05 GHz e processo produttivo a 4 nanometri di seconda generazione. A conferma della crescita costante dell'azienda di Taiwan, si tratta di un processore che ha poco o nulla da invidiare allo Snapdragon 8 Gen 2, come vedremo nel paragrafo dedicato alle prestazioni.

Al suo fianco lavorano una GPU Immortalis G715 MC11 realizzata da ARM che supporta perfino il ray tracing - anche se per ora i giochi mobile che lo implementano sono pochissimi - e il chip proprietario Vivo V2 interamente dedicato all'elaborazione delle immagini scattate dalla fotocamera, evoluzione diretta di quanto visto già nei precedenti modelli della gamma.

L'unico taglio di memoria disponibile sul mercato europeo conta poi su 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione (non espandibile) di tipo UFS 4.0.

Insomma, c'è tutto ciò che ci si aspetta da un flagship fatto e finito, anche in termini di connettività con il supporto a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, infrarossi, USB-C 3.2 e doppia nanoSIM.

Rispetto a molti competitor che oramai hanno fatto del minimalismo delle confezioni un autentico paradigma, Vivo X90 Pro è decisamente più generoso sia in termini di dimensioni della scatola sia per ciò che concerne la dotazione di accessori, che comprende un cavo USB-C, un alimentatore da 120 Watt e una cover trasparente in silicone.

Scheda tecnica Vivo X90 Pro