Vivo X80 Pro, la recensione dello smartphone Android dedicato agli appassionati di fotografia

Vivo, come dicevamo, punta al pubblico interessato ai cosiddetti cameraphone , ai telefoni in grado di realizzare foto e video di alta qualità, andando anche a trovare spazio all'interno di nicchie come nel caso dei selfie phone (vedi il V23), quelli insomma indirizzati a chi non può fare a meno di condividere contenuti sui social, content creator in primis.

Da quasi due anni il brand Vivo è entrato con forza anche in Europa e in Italia, proponendo al pubblico del Vecchio Continente un approccio agli smartphone Android spiccatamente orientato all'aspetto fotografico. Stiamo parlando di un'azienda che fa parte della galassia BBK Group, a cui appartengono anche Realme, Oppo e OnePlus: è facile capire come questi nomi abbiano cataloghi di prodotti con caratteristiche piuttosto delineate, che ben si completano e si differenziano all'interno dell'offerta del colosso cinese.

Può un flagship del 2022 arrivare sul mercato senza lo Snapdragon 8 Gen 1 ? Certamente no, e infatti il Vivo X80 Pro è spinto proprio dal SoC con processo produttivo a 4 nm attualmente migliore di Qualcomm (per poco vista l'imminente uscita dell'8+ Gen 1), che conosciamo da diverso tempo dato che lo abbiamo visto all'opera su parecchi altri smartphone. La resa anche in questo caso è quindi del tutto assimilabile a quella dei "colleghi", anche grazie alla classica accoppiata con la GPU Adreno 730 e il sostegno di 12 GB di memoria RAM LPDDR5. Lo spazio di archiviazione è invece di 256 GB UFS 3.1. Le qualità di questa soluzione tecnica sono indiscutibili, ma sinceramente visto il prezzo dello smartphone non ci saremmo aspettati nulla di meno. Non è quindi una sorpresa, ma una piacevole conferma, mettiamola così.

Design

Il Vivo X80 Pro accanto alla sua confezione

Passando al design, è chiaro come Vivo abbia voluto rendere molto evidente il fatto che l'X80 Pro sia in primo luogo un prodotto premium a partire dalla confezione, che ricorda quella di un gioiello piuttosto che di un telefono, e mettendo subito in luce il fatto che si tratti di un cameraphone, riservando all'area del gruppo ottico principale - chiamato Cloud Window - uno spazio davvero molto ampio sul retro del dispositivo che occupa grossomodo un terzo dell'intero dorso, sollevandosi leggermente da esso e con una finitura a specchio che si distingue dall'opaco del resto.

Al primo colpo d'occhio l'aspetto può sembrare un po' sgraziato, o comunque piuttosto lontano dalle soluzioni estetiche che siamo abituati a vedere nella maggior parte degli smartphone moderni, ma in realtà i designer della casa cinese hanno avuto una buona idea. Una volta fatta l'abitudine si apprezzano infatti alcune scelte stilistiche interessanti, come l'asimmetria della parte circolare che racchiude tre sensori e il laser per l'autofocus. Nella stessa zona trova spazio anche il logo Zeiss, che sottolinea una collaborazione illustre con uno dei leader del settore per quanto riguarda la progettazione di gruppi ottici. Ci sono però alcuni elementi decisamente più difficili da digerire, come il posizionamento del flash sulla destra ma soprattutto della lente periscopio da 8 MP in basso, fuori dal cerchio e lontana dalle altre lenti. Ci sono evidentemente motivi ingegneristici che hanno obbligato a tali scelte, ma ciò che permane nella testa di chi osserva il risultato è una sorta di sensazione di "fuori posto".

Il resto del retro è, come anticipato, opaco in vetro nero satinato, un effetto veramente piacevole al tatto ed elegante, oltre che ottimo nella capacità di non trattenere le ditate o i segni delle impronte. Bello l'effetto iridescente della cover sotto al sole. Vivo non ha specificato se il vetro usato sia Gorilla Glass, motivo per cui tendiamo a credere che non sia questo il caso.

Buona la certificazione IP68 che garantisce un sufficiente livello di protezione dall'acqua e dalla polvere.

Una manciata di parole le dedichiamo alla parte frontale, che essendo full screen col 92% di rapporto schermo-corpo lascia ben poco spazio a variazioni sul tema, a partire dal piccolo punch hole nella parte centrale alta. La scelta di usare un vetro frontale curvato sui bordi non incontrerà il gusto di tutti, ma rende leggermente meno impegnativa l'impugnatura di quello che comunque è uno smartphone grande, visti i 6,78" e lo spessore non irrilevante di 9,10 mm per 219 grammi di peso.

Consigliatissimo l'uso di una cover visto che l'impugnatura risulta particolarmente scivolosa: quella inclusa nella confezione è molto minimale e sobria ma non certo capace di proteggere da urti importanti.