Fortnite: John Cena nel gioco Epic Games con nuove skin e oggetti

La nuova collaborazione di Fortnite ha per protagonista John Cena, con il 16 volte campione mondiale della WWE in arrivo all'interno del gioco Epic Games all'interno dell'evento SummerSlam con nuove skin e oggetti dedicati.

Si tratta di due outfit combinati a tema John Cena: Entrance Gear e Ring Gear, entrambi completi di accessori e nuove emote, compresa l'immancabile "U Can't C Me" tratta direttamente dalla posa classica del lottatore di wrestling. I set saranno disponibili nell'Item Shop di Fortnite a partire dal 29 luglio alle ore 2:00 del mattino, secondo l'orario italiano, e a quanto pare avranno anche una caratteristica di invisibilità, proprio in linea con la tradizione di John Cena.



In linea con il personaggio in questione, sono previsti anche un Championship Title Back Bling, e l'open-handed Five Digit Slapper Pickaxe. Non si tratta peraltro dell'unica collaborazione che avrà per protagonista John Cena, visto che il personaggio sarà presente anche in Rocket League e Fall Guys, sempre all'interno dell'iniziativa Epic SummerSlam, che coinvolge vari titoli pubblicati sotto etichetta Epic Games.

Nel frattempo, restiamo in attesa di eventuali notizie sulla collaborazione Fortnite x Dragon Ball Z, che sembra essere la più grossa vista finora nel gioco Epic Games, con il quarto personaggio del crossover che sembra sia stato svelato nei giorni scorsi.