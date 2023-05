Epic Games Store, Fallout: New Vegas è il gioco gratis misterioso del 25 maggio

È Fallout: New Vegas il gioco gratis misterioso disponibile a partire da oggi, 25 maggio, per gli utenti dell'Epic Games Store. Si tratta peraltro della Ultimate Edition del titolo targato Obsidian Entertainment, che oltre all'esperienza di base include anche tutti i DLC.

Scaricare e installare il gioco è semplicissimo: basta visitare la pagina di Fallout: New Vegas Ultimate Edition su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni", seguendo poi le istruzioni a schermo fino al completamento dell'acquisto.

A quel punto il titolo farà parte della vostra libreria digitale per sempre e potrete scaricarlo e installarlo ogni volta che vorrete. Occhio, però: avrete tempo per effettuare questa procedura solo fino alle 17.00 del 1 giugno, quando sarà disponibile il prossimo gioco gratis.

Pubblicato nel 2010, Fallout: New Vegas è senza dubbio uno dei capitoli più popolari della serie action RPG prodotta da Bethesda, ambientato appunto a New Vegas: "il genere di città dove puoi scavarti la fossa prima ancora di venire sparato in testa ed essere dato per morto... e ancora le cose non sono diventate brutte sul serio."

"È una città di sognatori e desperado, massacrati da fazioni in guerra che si contendono il controllo di questa oasi desertica. È un posto dove la giusta persona con il giusto armamentario può veramente crearsi un nome, e farsi più di uno o due nemici lungo il cammino."