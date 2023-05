Alan Wake 2 in digitale? THQ Nordic si offre di pubblicare il disco

Alan Wake 2 uscirà nel solo formato digitale, come annunciato da Remedy Entertainment, ma THQ Nordic si è offerta di pubblicare il gioco su disco: un'operazione che per il publisher rappresenterebbe la chiusura di un cerchio, visto che ha realizzato la versione retail dell'originale Alan Wake per PC.

Come spiegato dal team di sviluppo, Alan Wake 2 uscirà solo in digitale per tenere bassi i prezzi, ma è chiaro che la disponibilità di THQ Nordic in tal senso potrebbe abbattere i costi produttivi e soddisfare anche gli utenti che ci tengono a dischi e confezioni.

"Abbiamo realizzato la versione su disco dell'origianle Alan Wake per PC, ai tempi", ha scritto il publisher su Twitter. "E se esiste una persona o un'azienda che non amano il formato fisico, ce ne sono ancora tante che lo apprezzano. Pensateci! Ci farebbe piacere realizzarlo, sarebbe la chiusura di un cerchio e cose del genere."

Presentato ieri sera con un trailer al PlayStation Showcase, Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 17 ottobre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.