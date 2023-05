Epic Games Store: il gioco gratis dell'1 giugno 2023 è nuovamente un mistero

Epic Games Store ha confermato l'arrivo di un nuovo gioco gratis per giovedì 1 giugno 2023 e anche stavolta si tratta di un vero e proprio mistero e per scoprire di cosa si tratta dovremo attendere qualche giorno.

Solitamente Epic annuncia con chiarezza quali sono i giochi che verranno regalati nel suo store con una settimana di anticipo, ma ci sono delle eccezioni, come nel caso dei Mega Saldi iniziati di recente (ecco alcune delle offerte più invitati e i dettagli su buoni sconto), in cui la compagnia preferisce mantenere il massimo del riserbo al riguardo, per stuzzicare la curiosità dei giocatori visto che solitamente in questi casi si tratta di giochi molto desiderati e apprezzati.

Ad esempio, la scorsa settimana la casa ha offerto Death Stranding, mentre ora è il turno di Fallout: New Vegas. La speranza dunque è che il gioco gratis di giovedì prossimo sia altrettanto valido, per quanto a caval donato non si guarda in bocca.

Per scoprire la verità non ci resta che aspettare dunque le 17:00 di giovedì 1 giugno 2023, ovvero quando verrà reso disponibile il prossimo regalo di Epic Games Store. Non escludiamo che la sua identità sarà svelata nei prossimi giorni grazie ai leak o decifrando gli indizi che talvolta appaiono sui social di Epic. Vi aggiorneremo in caso di novità in merito.